Boxen: Kampf zwischen Anthony Joshua und Tyson Fury auf Dezember verschoben

Da Fury zunächst zu einem Rematch gegen Ex-Champ Deontay Wilder anzutreten hat, wurde der ursprünglich für den 14. August in Saudi-Arabien geplante Kampf gegen Joshua bis Dezember auf Eis gelegt. Gegen Wilder tritt der 32 Jahre alten Schwergewichts-Weltmeister am 24. Juli im Allegiant Stadium in Las Vegas an.