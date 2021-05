Toni Kroos über EM und Corona-Infektion im Podcast "Einfach mal Luppen"

"Ich hatte vorher noch lustigerweise zu ihr gesagt: 'Gerade weil Du immer so vorsichtig bis und alles desinfizierst, wird es dich als erstes erwischen.' So kam es dann auch. Und ich als Kontaktperson bin dann natürlich auch gleich aus dem Verkehr gezogen worden."

Und fügt an: "Insgesamt bin ich schlapp, ich kann das keinem weiterempfehlen. Das ist nicht so cool, das muss man nicht gehabt haben." Er hoffe nun nur, dass seine Kinder "so wenig wie möglich abbekommen."

Kroos spricht über Corona und EM-Sorgen

Das war schon immer so, daran dürften weder Krankheitsfall noch Urlaub etwas ändern: "Mein Ziel am Ende eines jeden Urlaubs ist es, wiederzukommen und nicht mehr zu wiegen als vorher."

Wie Kroos das angeht? "Wenn ich zum Beispiel mal vier Wochen Urlaub habe, dann sage ich in den ersten zwei Wochen: 'Arschlecken! Ich esse und trinke, was ich will.' Kein Fußball, ich mache was ich möchte."