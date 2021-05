Frauengruppe um Bibiana Steinhaus-Webb, Claudia Neumann will DFB umkrempeln

Hoeneß, Lahm und Co.: Wer beerbt Keller als DFB-Präsident?

Weil beim DFB vieles im Argen liegt, will eine Gruppe von Frauen den Verband mit einem Konzept umkrempeln. Auch eine Kandidatur für den Präsidentenjob ist möglich.

Nach seinem unrühmlichen Nazivergleich und wochenlangen Querelen hat Fritz Keller sein Amt als DFB-Präsident am Montag niedergelegt . Nun steht der größte Einzelsportverband der Welt mit seinen circa sieben Millionen Mitgliedern ohne Chef da.

Nun schicken sich laut Bild einige Frauen an, den DFB mit einem neuen Konzept grundlegend zu reformieren. Am Mittwoch wurde dafür ein Konzept veröffentlicht werden, dessen Ziel es unter anderem ist, mehr Frauen in Führungsposition beim DFB zu installieren. Davon berichtet auch der Spiegel. Demnach haben sich neun prominente Frauen aus dem Bereich des Fußballs zusammengefunden.