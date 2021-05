WWE NXT: Bronson Reed rührt Fans nach großem Titelgewinn

Die Krönung des Bronson Reed

Durch die Hilfe seines Partnes Austin Theory sah es gar so aus, als ob der Champion das Match für sich entscheiden könnte, aber am Ende drehte Reed auf: Nach einer Powerbomb vom obersten Ringseil, dem Abwehren mehrerer Austin Theory-Attacken und dem Tsunami-Splash triumphierte der "Colossus", nach WWE-Angaben exakt 14 Jahre nach seinem Ringdebüt.

Hall of Famer kostet Cameron Grimes den Sieg

Die Mini-Fehde zwischen WWE-Hall-of-Famer Ted DiBiase und dem Neureichen Cameron Grimes ging derweil in die nächste Runde. Als Grimes zu einem Match gegen Jake Atlas zum Ring kam, spielte er ein Video ab, in dem er Momente in der Karriere des Million Dollar Mans zeigte, die nicht gut für ihn endeten. Die Zuschauer quittierten das Video - zum Missfallen von Grimes - dennoch mit DiBiase-Sprechchören.

Wie weiteren Highlights:

- Nach dem überraschenden Sieg von Zoey Stark gegen Toni Storm in der Preshow von NXT Takeover Stand & Deliver, kam es nun zu einem Rematch. Storm, die seit ihrer Niederlage besessen davon ist, diese wettzumachen, wurde trotz ihres jungen Alters als erfahrene Wrestlerin dargestellt und die Favoritenrolle zugeschoben. In einem hochklassigen Match überraschte Stark mit einem Kickout aus Storms Spezialattacke, dem Storm Zero. Kurz darauf musste sie allerdings nach einem innovativen Storm Diver die Segel streichen. Unterbrochen wurden die Feierlichkeiten danach durch Franky Monet, die zum Ärger von Toni Storm ihr Ring-Debüt in der nächsten Woche bewarb.