Marco Reus vom BVB verzichtet auf eine Teilnahme an der Fußball-EM

Überraschende Entscheidung bei Marco Reus. Der Star von Borussia Dortmund verzichtet nach einem Gespräch mit Bundestrainer Löw auf eine Teilnahme an der Fußball-EM.

Das kommt einen Tag vor der Kader-Bekanntgabe des deutschen EM-Kaders am Mittwoch jetzt doch unverhofft und einem Paukenschlag gleich: ( NEWS: Alles zur EM )

Marco Reus von Borussia Dortmund verzichtet freiwillig auf seine Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli). Das teilte der 31 Jahre alte Nationalspieler via Instagram mit.

Reus erklärte, er habe nach einer "komplizierten, kräftezehrenden und am Ende 'Gott sei Dank' erfolgreichen Saison", gemeinsam mit dem Bundestrainer entschieden, nicht zur EM mitzufahren. ( SERVICE: Der Spielplan der EM )

"Diese Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen, da ich immer voller stolz bin, wenn ich für mein Land auflaufen darf. Aber nach einem sehr intensiven Jahr für mich persönlich und dem Erreichen der Ziele beim BVB , bin ich zum Entschluss gekommen, meinem Körper Zeit zu geben, um sich zu erholen! Ich werde die Pause sinnvoll nutzen, um optimal in die neue Saison starten zu können", richtete sich der BVB-Star in dem Post an seine Fans.