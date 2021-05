Anzeige

Eishockey-WM: DEB-Team nach Quarantäne erstmals zum Training auf dem Eis DEB-Team nach Quarantäne auf WM-Eis

Heiß auf die Weltmeisterschaft! Eishockey-WM startet am Freitag auf SPORT1

SID

Nach der vorgeschriebenen Quarantäne trainiert das DEB-Team vor dem Start der Eishockey-WM erstmals gemeinsam auf dem Eis und blickt auf die Partie gegen Italien.

Nach drei Tagen Einzel-Quarantäne im Hotelzimmer sind die deutschen Eishockey-Nationalspieler erstmals in Riga auf das WM-Eis gegangen. "Der Spaß war riesig", berichtete Kapitän Moritz Müller nach der ersten Trainingseinheit am Dienstag. (Eishockey-WM: Deutschland-Italien am Fr. ab 15.15 Uhr im LIVETICKER)

Auch NHL-Profi Tobias Rieder meinte: "Die letzten zwei Tage waren schon ein bisschen langweilig. Wir freuen uns darauf, wenn's endlich losgeht."

Der Stürmer der Buffalo Sabres war zusammen mit den AHL-Spielern Lean Bergmann und Leon Gawanke am Sonntag in Lettland eingetroffen, einen Tage nach dem Gros der Mannschaft.

"Die Energie war sehr gut. Ich hoffe, sie bleibt so erhalten", sagte Rieder und meinte mit Blick auf das Auftaktspiel am Freitag gegen Italien: "Ich hoffe, dass wir gleich gut in die Gänge kommen." (Hier zu den Tabellen der Eishockey-WM)

Auch Bergmann, der zum Abschluss der Saison noch ein Spiel für die San Jose Sharks bestritten hatte, war "glücklich, dass alle raus aus der Quarantäne und alle negativ geblieben sind". (Der gesamte Spielplan der Gruppenphase)