Bahnrad: Pläne für Track Champions League präsentiert

Der Radsport-Weltverband UCI hat den Rahmenterminplan für seine neue Bahnrad-Rennserie präsentiert. Die UCI Track Champions League soll der Sportart eine "ganzjährige, weltweite Aufmerksamkeit bescheren", hieß es am Dienstag in einer Mitteilung über den neuen Wettbewerb, für den auch die zweimalige Olympiasiegerin Kristina Vogel als Botschafterin in Erscheinung tritt.