FC Bayern München: Hermann Gerland und Miroslav Klose verlassen den Klub

Gerland blickt auf erfolgreiche Bayern-Ära

Auch Karl-Hein Rummenigge fand lobende Worte für die Bayern-Legende: "Man kann gar nicht hoch genug bewerten, was Hermann Gerland für den FC Bayern geleistet hat. Er hat als Co-Trainer acht Mal die Deutsche Meisterschaft geholt, fünf Mal den DFB-Pokal, zwei Mal die Champions League, zwei Mal die Klub-WM und zwei Mal den europäischen Supercup", erinnert der Vorstandsvorsitzende an die zahlreichen Erfolge.

Doch auch sein "unbestreitbares Auge für Talente" hob Rummenigge hervor. "Er unsere Amateure erfolgreich trainiert und die sportliche Leitung am Campus innegehabt. Last but not least hat er von Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm über Thomas Müller bis hin zu David Alaba viele Spieler ausgebildet, die beim FC Bayern Geschichte geschrieben haben. Die Türen beim FC Bayern werden für den ,Tiger‘ immer offenstehen, er wird immer ein Teil der Bayern-Familie bleiben."