Tennis: Auftaktniederlage für Altmaier in Genf

Daniel Altmaier scheitert in Genf bereits in Runde eins © AFP/SID/MARTIN BUREAU

Tennisprofi Daniel Altmaier kommt vor den French Open (ab 30. Mai) weiter nicht in Schwung. Der 22-Jährige aus Kempen, der im Vorjahr in Roland Garros mit seinem überraschenden Achtelfinal-Einzug den bislang größten Erfolg seiner Karriere gefeiert hatte, musste sich beim ATP-Turnier in Genf in der ersten Runde dem spanischen Routinier Feliciano Lopez (39) mit 6:7 (6:8), 4:6 geschlagen geben.