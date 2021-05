Tennis: Wawrinka peilt Comeback in Stuttgart an

Der dreimalige Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka (36) peilt sein Tour-Comeback beim ATP-Turnier in Stuttgart an.

Frankfurt am Main (SID) - Der dreimalige Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka (36) peilt sein Tour-Comeback beim ATP-Turnier in Stuttgart an. Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, steht der Schweizer Tennisprofi auf der Meldeliste für das Rasenturnier am Weissenhof (8. bis 13. Juni). Derzeit erholt sich Wawrinka noch von einer Fuß-Operation, weshalb der frühere Paris-Champion auch seinen Start bei den French Open (ab 30. Mai) absagte.