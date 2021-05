Mathe-Abi: Gündogan drückt Nürnberger Schülern die Daumen

Die Schüler*innen der Nürnberger Bertolt-Brecht-Schule konnten bei ihrem Mathe-Abitur am Dienstag auf prominente Unterstützung zählen. "Ich schicke euch ganz liebe Grüße aus Manchester", sagte Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan in einem Video an die Abi-Klassen, "ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg!"

Gündogan legte an der Schule 2011 selbst sein Abi ab - unter anderem im Leistungskurs Mathematik. "Dementsprechend weiß ich, in was für einer Situation ihr euch gerade befindet und drücke euch ganz, ganz fest die Daumen", sagte er in dem Video: "Bleibt gesund, viel Erfolg und vielleicht mal bis bald, liebe Grüße!"