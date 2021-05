Nationalmannschaft: Überrascht Löw wieder mit seinem Kader für die EM?

Am Mittwoch gibt Löw nun zum siebten Mal als verantwortlicher Cheftrainer seinen Kader für ein großes Turnier bekannt (Confed Cup ausgenommen). Wird er in alter Tradition erneut eine Überraschung aus dem Hut zaubern?

Vor der WM in Brasilien 2014, die mit dem Titel enden sollte, rasierte Löw Stürmer Mario Gomez. Shkodran Mustafi erwischte es nach dem Trainingslager. Weil sich Marco Reus aber verletzte, wurde er doch noch Weltmeister.

Reus 2016 spät aussortiert

2016 hätte kaum jemand damit gerechnet, dass Löw mit Julian Weigl, Leroy Sané, Julian Brandt und Joshua Kimmich gleich vier Youngster in den vorläufigen Kader beruft, für vier Weltmeister (Ron-Robert Zieler, Erik Durm, Matthias Ginter und Christoph Kramer) war dagegen keinen Platz. Der wohl größte Hammer folgte dann aber im abschließenden Trainingslager. Marco Reus wurde wegen gesundheitlicher Probleme aussortiert.

Nun also steht die nächste Nominierung an - und Löw hat noch mehr Spielraum für Überraschungen als sonst.

Löw darf 26 Spieler in seinen Kader berufen

Wer also hätte womöglich das Zeug zur echten Löw-Überraschung?

Der Salzburger ist gemeinsam mit Timo Werner der erfolgreichste deutsche Torschütze der Champions League. In der Liga kommt er bislang auf starke 21 Torbeteiligungen in 27 Spielen.

Als der in Berchtesgaden geborene Stürmer im Dezember in der Königsklasse einen Doppelpack für Lokomotive Moskau erzielte, wendete sich RB direkt an den DFB. “Hey Jogi, für Kontaktdaten helfen wir gerne aus“, twitterte der Klub. Ob Löw das Angebot inzwischen angenommen hat?