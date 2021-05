Verlässt Real-Madrid-Leihgabe Reinier den BVB vorzeitig?

Der von Real Madrid ausgeliehene Brasilianer bekommt in Dortmund bislang nicht die Einsätze, die sich die Spanier von der Leihe versprochen haben.

Am vergangenen Donnerstag gewann der BVB den DFB-Pokal . Junge Spieler wie Erling Haaland oder Jadon Sancho waren maßgeblich am Titel-Triumph beteiligt. Nicht aber Reinier, die Leihgabe von Real Madrid. Dieser kam lediglich auf zwei knapp 30-minütige Einsätze.

Insgesamt hat Reinier in den Augen der Madrilenen nicht das geleistet, was er versprochen hat. In Brasilien wurde er als künftiger Kaka hoch gelobt und auch deswegen Anfang 2020 für 30 Millionen von Real Madrid aus Rio de Janeiro verpflichtet.