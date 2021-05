Olympia 2021: Japan beginnt am 1. Juni mit Sportler-Impfungen

Japans Olympia-Komitee JOC plant die Impfung seiner Sportler*innen für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio ab dem 1. Juni.

Japans Olympia-Komitee JOC plant die Impfung seiner Sportler*innen für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio ab dem 1. Juni. Das berichtete Yomiuri Shimbun, die größte Tageszeitung des Landes, am Dienstag. Laut Zeitplan soll jeder Teilnehmer spätestens bis Ende Juni seine erste Impfung erhalten haben. Durchgeführt werden diese in Tokio.