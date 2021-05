Formel 1: McLaren fährt in Monaco mit neuer Lackierung in Gulf-Farben

McLaren-Teamchef: "Wollen in Zukunft um Weltmeisterschaften kämpfen!"

McLaren sorgt in der Formel 1 für eine Premiere. Der britische Rennstall präsentiert sich beim Großen Preis von Monaco einmalig mit einer neuen Lackierung.

Der britische Rennstall tauscht in Monte Carlo sein papayaorangenes Design gegen die ikonischen blau-orangen Gulf-Farben. Es ist eine Premiere in der Königsklasse des Motorsports. Außerdem tragen die beiden Piloten Daniel Ricciardo und Lando Norris Retro-Helme und -overalls in den Gulf-Farben.