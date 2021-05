Don Kernodle: Tod einer unterschätzten Wrestling-Legende

Don Kernodle trug zum Wrestling-Boom der Achtziger bei

Slaughter und Kernodle bestritten damals eine große Fehde mit dem Duo Ricky Steamboat und Jay Youngblood (zwei Jahre danach wegen einer Bauchspeicheldrüsenentzündung mit nur 30 Jahren verstorben), damals das womöglich heißeste junge Tag Team der Welt. Höhepunkt war ein lange aufgebautes Steel Cage Matches 1983 in Greensboro, das so viele Fans anlockte, dass an dem Abend rund 6000 an der Abendkasse abgewiesen werden mussten.