New York City Marathon am 7. November mit 33.000 Startern

Mit der Durchführung des New York City Marathons am 7. November soll ein weiteres Stück Normalität nach Big Apple zurückkehren.

Mit der Durchführung des New York City Marathons am 7. November soll ein weiteres Stück Normalität nach Big Apple zurückkehren. Ein Jahr nach der Absage wegen der Corona-Pandemie erwarten die Organisatoren in Abstimmung mit den zuständigen Behörden des Bundesstaats und der Stadt für das Jubiläum der 50. Auflage ein Teilnehmerfeld von 33.000 Startern.