Tennis, ATP: Koepfer nach Regenpause im Achtelfinale von Genf

Der 27-Jährige rang am Montag in einem hochspannenden Erstrundenmatch den an Nummer sieben gesetzten Franzosen Benoit Paire mit 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 6:4 nieder und trifft in der Runde der letzten 16 auf Feliciano Lopez (Spanien) oder den Kempener Daniel Altmaier.