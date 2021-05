EM: Mancini beruft Italiens vorläufigen EM-Kader um Grifo

Vincenzo Grifo vom Bundesligisten SC Freiburg startet mit dem viermaligen Weltmeister Italien in die Vorbereitung auf die EURO 2020.

Vincenzo Grifo vom Bundesligisten SC Freiburg startet mit dem viermaligen Weltmeister Italien in die Vorbereitung auf die EURO 2020. Der Mittelfeldspieler zählt zum 33-köpfigen Kader, den Nationaltrainer Roberto Mancini am Montagabend kurz nach seiner Vertragsverlängerung nominierte. Im vorläufigen EM-Aufgebot stehen außerdem unter anderem der frühere Dortmund Ciro Immobile (Lazio Rom) und Abwehr-Routinier Giorgio Chiellini von Juventus Turin.

Die "Azzurri" treffen am 28. Mai im vorletzten EM-Test auf San Marino, anschließend wird Mancini sieben Spieler streichen und seine 26 EM-Spieler berufen. Die Generalprobe steht am 4. Juni gegen Tschechien an.