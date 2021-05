Frankfurt: Darum entschied sich Fabio Blanco für die Eintracht

Ben Manga war am Deal entscheidend beteiligt © Imago

C. Michel

Blanco-Transfer ist eng mit Ben Manga verbunden

Doch am Ende setzte sich die Eintracht durch. Die Eltern und Blanco selbst nahmen sich bei der Entscheidung, die erst am vergangenen Wochenende getroffen wurde, ganz viel Zeit. Dann aber ging der Daumen hoch, der Wechsel nach Frankfurt wurde am Montagvormittag offiziell verkündet.