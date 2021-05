Eishockey-WM: Rick Goldmann hat Bedenken wegen Corona-Maßnahmen

Die deutsche Mannschaft trifft in ihrem ersten Spiel auf Italien © Imago

Die Eishockey-WM in Riga steht vor der Tür. 16 Nationen greifen nach der Krone. SPORT1-Experte Rick Goldmann hat Bedenken wegen der Corona-Maßnahmen.

Nicht mehr lang, dann rauscht der Puck endlich wieder übers Eis: Vom 21. Mai bis 6. Juni findet die Eishockey-WM in Riga statt. (Eishockey-WM: Deutschland-Italien am Fr. ab 15.15 Uhr im LIVETICKER)

"Auf der einen Seite ist die Vorfreude riesig groß", sagte der ehemalige DEL-Profi in den SPORT1 -News. "Auf der anderen Seite sind da sehr viele Fragezeichen. Es wird eine WM stattfinden, aber wie die Spieler damit mental umgehen, ist die große Frage." ( Hier zu den Tabellen der Eishockey-WM )

Goldmann: "Bleibst in deiner Bubble"

Was Goldmann meint: Nachdem alle Mannschaft in Riga angekommen sind, muss jeder Spieler drei Tage in Einzel-Quarantäne, danach gibt es drei Tage Team-Quarantäne. (Der gesamte Spielplan der Gruppenphase)