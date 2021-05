Real Madrid: Toni Kroos positiv auf Corona getestet - EM in Gefahr?

Last-Minute-Kroos hält Reals Meisterchance am Leben

Toni Kroos ist positiv auf Corona getestet worden. Der Real-Profi ist seit einigen Tagen in Isolation. Im Ligafinale fehlt er. Auch der EM-Start gerät in Gefahr.

Laut Angaben der Königlichen fiel am Montag ein Test des 31-Jährigen positiv aus. ( Service: Ergebnisse von La Liga )

Damit fehlt Kroos dem Traditionsklub im Saisonfinale, zudem droht der 2014er-Weltmeister den Start der EM-Vorbereitung mit der Nationalmannschaft am 28. Mai zu verpassen.

Der Mittelfeldstar hatte sich wegen direkten Kontakts mit einer Person, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde, bereits seit Freitag in Isolation befunden.

Kroos gegen Bilbao nicht im Kader

Kroos wird voraussichtlich für weitere zehn bis 14 Tage in Quarantäne verbleiben müssen. Erst, wenn er mehrere negative Testergebnisse aufweisen kann, darf er diese wieder verlassen.

Vor einer Woche hatte der früher Bayern-Star Real Madrid beim 2:2 gegen den FC Sevilla noch mit seinem Treffer in der Nachspielzeit vor einer Heimpleite bewahrt. Beim 1:0 in Bilbao am Sonntag stand er schon nicht mehr im Kader.