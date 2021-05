Kramaric und Brekalo im kroatischen EM-Aufgebot

Mit Luka Modric von Real Madrid und den Bundesliga-Profis Andrej Kramaric und Josip Brekalo geht Kroatien in die Fußball-EM im Sommer.

Mit Routinier Luka Modric von Real Madrid und den Bundesliga-Profis Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) und Josip Brekalo (VfL Wolfsburg) geht Vizeweltmeister Kroatien in die Fußball-EM im Sommer. Nationaltrainer Zlatko Dalic berief am Montag insgesamt 26 Spieler in sein Aufgebot, weitere acht stehen auf Abruf bereit.