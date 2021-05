Berliner Senat gibt grünes Licht: 2000 Fans dürfen zum Union-Spiel

Nach knapp siebenmonatiger Abstinenz sind am Wochenende wieder Zuschauer in der Bundesliga zugelassen.

Der Berliner Senat erteilte Union Berlin zum Saisonfinale für das Heimspiel am Samstag gegen RB Leipzig die Erlaubnis, 2000 Fans ins Stadion an der Alten Försterei zu lassen.

Rückkehr auch dank Pilotprojekt

Im Fußball hatte Hansa Rostock in der 3. Liga am 20. März gegen den Halleschen FC vor 702 Fans gespielt. In der Bundesliga waren zuletzt am 5. Spieltag Ende Oktober Zuschauer zugelassen. Damals spielte Union zu Hause vor 4500 Fans gegen den SC Freiburg (1:1).