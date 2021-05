Fortnite Season 6 Herausforderungen: Standorte aller Hühner

Die absurden Ideen in Fortnite nehmen kein Ende. Jetzt könnt ihr zu eurem Vorteil Hühner nutzen, wenn ihr weiter springen wollt. Seit Kapitel 2 in der 6. Season sind die Federviecher im Spiel implementiert und in Woche 9 gibt es jetzt eine Herausforderung, die mit den Hühnchen zusammenhängt. Hühner sind nützlich, weil sie euch zusätzliche Höhe beim Springen verleihen, also auch ein bisschen mehr Flugzeit. Das macht sich besonders bemerkbar, wenn ihr von hohen Klippen oder Abhängen springt. Bis ihr so ein Huhn aber erst gefunden habt, kann es unter Umständen lange dauern. Wir zeigen euch deshalb alle Hühner-Locations in Fortnite.