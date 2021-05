Braunschweigs Ji für zwei Spiele gesperrt

Frankfurt am Main (SID) - Dong-Won Ji vom Zweitligisten Eintracht Braunschweig ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Spiele gesperrt worden. Das Urteil ist rechtskräftig. Der Südkoreaner war in der Nachspielzeit des Zweitligaspiels gegen die Würzburger Kickers am Sonntag von Schiedsrichter Timo Gerach (Landau) des Feldes verwiesen worden.