Marc-André ter Stegen fällt nach SPORT1-Informationen für die EM aus

Bundestrainer Joachim Löw muss auf Marc-André ter Stegen bei der EM-Endrunde verzichten. Der Keeper des FC Barcelona unterzieht sich einem Eingriff am Knie.

Der Keeper des FC Barcelona leidet an Beschwerden in der Patellasehne des rechten Knies.

"Ich habe zusammen mit der medizinischen Abteilung des Klubs entschieden, einen lokalen ergänzenden Eingriff am Knie vornehmen zu lassen. Ich bin sehr traurig, dass ich die EURO 2020 verpassen werde", schrieb ter Stegen auf Instagram.

Eingriff bei ter Stegen in Malmö

Der Eingriff an der Patellasehne wird am Donnerstag in Malmö vorgenommen.