Bei Aufstieg von Kassel oder Bietigheim: DEL-Play-offs nur nach Modus "best of five"

Demnach startet die Hauptrunde am 9. September und endet mit 14 Klubs nach einer Olympiapause vom 31. Januar bis 20. Februar am 13. März. Dem schließen sich Play-offs nach dem Modus "best of seven" bis zum 5. Mai an. Würde mit 15 Klubs gespielt, ginge die Hauptrunde bis zum 27. März, die Meisterrunde müsste dann als "best of five" ausgetragen werden, weil am 13. Mai die WM in Finnland beginnt. Wegen der Corona-Pandemie und der wirtschaftlichen Folgen war in der abgelaufenen Saison der gerade erst wieder eingeführte Abstieg ausgesetzt worden.