Volleyball: Louisa Lippmann fehlt im Aufgebot für die Nations League

Deutschlands Volleyballerin des Jahres 2020 fehlt aufgrund der hohen Belastung in der vergangenen Saison. Bundestrainer Felix Koslowski nominierte für die Turnierserie, die am 25. Mai startet, 17 Spielerinnen um die neue Kapitänin Jennifer Janiska vom deutschen Meister Dresdner SC.

Lippmann soll geschont werden

In der Vorrunde treffen je 16 Nationen bei den Frauen (25. Mai bis 20. Juni) und Männern (28. Mai bis 23. Juni) aufeinander, die im Format "Jeder gegen Jeden" an 15 Spieltagen antreten. Die besten vier Teams schaffen es ins Finalturnier, das bei den Frauen am 24./25. Juni ausgetragen wird. Die Männer spielen ihre Endrunde am 26./27. Juni aus.