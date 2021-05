EuroLeague: Vladimir Lucic vom FC Bayern im "First Team"

Lucic steht im "First Team" der EuroLeague © FIRO/FIRO/SID

Große Ehre für den FC Bayern und Vladimir Lucic. Der Serbe vom deutschen Basketball-Pokalsieger steht als erster Bundesligaspieler im "First Team" der EuroLeague.

Vladimir Lucic vom neuen deutschen Basketball-Pokalsieger Bayern München hat es als erster Bundesligaspieler ins "First Team" der EuroLeague geschafft.

Der Serbe wurde von Fans, Medienvertretern sowie den Trainern und Kapitänen der teilnehmenden Mannschaften in die Starting Five gewählt. Das gab die EuroLeague am Montag bekannt.