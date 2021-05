Medien: Herzog Trainerkandidat in Bremen

Der 103-malige österreichische Fußball-Nationalspieler Andreas Herzog soll laut österreichischen Medienberichten ein möglicher Kandidat auf die Cheftrainerstelle beim abstiegsbedrohten Bundesligisten Werder Bremen sein. Der heute 52-Jährige spielte einst insgesamt acht Jahre lang an der Weser.

"Es ist so, dass ich schon oft irgendwo gehandelt wurde, als österreichischer Nationaltrainer, immer in den Medien nur, auch bei Werder Bremen. Deshalb gehe ich das ganz locker an", sagte Herzog bei Sky Sport News. Er möchte sich "nicht aufzwängen".