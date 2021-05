Eintracht Frankfurt sichert sich Toptalent Blanco

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich die Dienste des stark umworbenen spanischen Offensivtalents Fabio Blanco gesichert. Wie die Hessen am Montag mitteilten, wechselt der 17-Jährige zur kommenden Saison an den Main und erhält einen Vertrag bis 2023 mit Verlängerungsoption.