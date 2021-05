NOFV-Vize Schultz nach Krawallen: "Das hat nichts mit Fankultur zu tun"

Vize-Präsident Bernd Schultz vom NOFV kritisiert die Fan-Ausschreitungen am Wochenende in der 3. Fußball-Liga scharf.

Vize-Präsident Bernd Schultz vom Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) hat die Fan-Ausschreitungen am Wochenende in der 3. Fußball-Liga scharf kritisiert. Sowohl nach dem Aufstieg von Dynamo Dresden als auch nach dem 1:0-Sieg von Hansa Rostock bei der SpVgg Unterhaching waren Anhänger mit der Polizei aneinander geraten.

"Was da unter dem Deckmantel einer Aufstiegsfeier ablief, hat nichts mehr mit Fankultur zu tun. Es kann nicht sein, dass Freude in Gewalt umschlägt", sagte Schultz zu den Ausschreitungen in Dresden dem SID. Er spreche in erster Linie für sich, betonte Schultz, der Verband sei noch dabei, sich ein umfassendes Bild zu machen.