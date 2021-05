Federer gibt Comeback in Genf: Sandplatzturniere als Vorbereitung für Wimbledon

Grand-Slam-Rekordchampion Roger Federer sieht die French Open für sich in diesem Jahr als Vorbereitung auf sein großes Ziel Wimbledon. "Die Erwartung auf Sand ist begrenzt. Es ist komisch, die French Open als Vorbereitung für Rasen zu nehmen, aber es ist jetzt nun mal so", sagte der 39 Jahre alte Schweizer, der in dieser Woche beim ATP-Turnier in Genf sein Comeback gibt.