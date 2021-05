Paracycler Durst sagt für Tokio ab: "Passt nicht in mein Lebensmodell"

Der mehrfache Paralympicssieger und Weltmeister Hans-Peter Durst hat seine Teilnahme an den Paralympics in Tokio aus persönlichen Gründen abgesagt.

Der mehrfache Paralympicssieger und Weltmeister Hans-Peter Durst hat seine Teilnahme an den Paralympics in Tokio aus persönlichen Gründen abgesagt. "Am Ende ist ausschlaggebend, dass die gesundheitliche und gesellschaftspolitische Situation eine Teilnahme für mich nicht möglich macht. Sie passt nicht in mein Lebensmodell und nicht zu meinen christlichen Werten ? aktuell sind andere Aufgaben gefragt, vor Ort und für das Gemeinwohl", teilte der 62 Jahre alte Para Radsportler mit