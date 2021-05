FC Barcelona: Gehen Lionel Messi und Ronald Koeman nach Titel-K.o. in La Liga?

Der beim FC Barcelona in der Regel gut informierte Sender behauptet, dass der derzeitige Barca-Coach zu 99 Prozent in der nächsten Saison nicht mehr der Trainer der Katalanen sein wird. Das eine Prozent entspricht demnach lediglich der Möglichkeit, dass die Klubbosse keinen Ersatz für den Niederländer finden.

Dazu passen die jüngsten Aussagen von Barca-Präsident Joan Laporta. "Es ist ein Ende des Zyklus und ich werde Entscheidungen treffen", sagte der 58-Jährige der Marca . In der nächsten Woche will er mit den Veränderungen beginnen, die wohl auch personeller Natur sein werden.

Laporta spricht von "Erneuerung"

Am Sonntagabend hatte Koeman mit seiner Mannschaft bei der enttäuschenden 1:2-Pleite gegen Celta Vigo den endgültigen K.o. im Meisterrennen hinnehmen müssen. Vor der Partie hatte der 58-Jährige noch betont, dass er in Katalonien gerne auch sein ausstehendes zweites Vertragsjahr erfüllen würde.

Wunschlösung des FC Barcelona wohl nicht verfügbar

Hat Messi letztes Spiel im Camp Nou absolviert?

In Katalonien geht die Angst um, dass der Superstar am vergangenen Sonntag still und heimlich sein letztes Spiel im Camp Nou absolviert haben könnte. Dann würde am heutigen Samstag bei SD Eibar (La Liga: SD Eibar - FC Barcelona, ab 18 Uhr im LIVETICKER) sein letztes Barca-Spiel folgen. Das letzte Spiel der wohl prägendsten Figur, die einer der stolzesten Klubs der Welt je hatte.