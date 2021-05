FC Bayern: Hermann Gerland muss den Verein offenbar verlassen

Der SPORT1 Podcast "Meine Bayern-Woche" auf podcast.sport1.de , in der SPORT1 App und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee

Gerland arbeitete mit Stars wie van Gaal, Guardiola, Ancelotti

Auch in der Nachwuchsförderung war der gebürtige Bochumer beim FC Bayern mehrere Jahre eine treibende Kraft und trainierte unter anderem fünf Jahre lang die Reserve. (Tabelle der Bundesliga)

Gerland: Kein Platz bei Nagelsmann

Der Grund für das Ende der Gerland-Ära: Neu-Coach Julian Nagelsmann sieht für die Legende offenbar keinen Platz in seinem Team vor.

Deshalb wird Gerland den Klub wohl verlassen und nicht zurück in die Jugendabteilung gehen. Laut kicker will er zu einem anderen Verein wechseln und mit seinen 66 Jahren noch nicht in den Ruhestand gehen.