Bundesliga: Jupp Heynckes gratuliert Robert Lewandowski zum Torrekord

"Nicht vorstellbar": So sieht Streich den Lewandowski-Rekord

Mit seinem 40. Saisontor gegen den SC Freiburg hat sich Robert Lewandowski einen Platz in den Geschichtsbüchern neben Gerd Müller gesichert.

Ex-Bayern-Trainer Jupp Heynckes gratuliert Lewandowski in seiner kicker -Kolumne zu dieser herausragenden Bestmarke und schwärmte von den Qualitäten des Angreifers.

"Ein Spieler mit dieser Professionalität, mit diesen Ambitionen begeistert mich. Lewy will sich permanent verbessern", schwärmt Heynckes.

Durch "penible Kleinarbeit" habe sich der 32-Jährige "zum eiskalten Vollstrecker" entwickelt. "So wurde Robert zur Tormaschine, zu einem der besten Mittelstürmer der Geschichte, zum Weltfußballer 2020", schreibt Heynckes. ( Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse )

Heynckes: Lewandowski setzt alles auf Leistungsoptimierung

Während seiner Zeit als Trainer des FC Bayern in der Saison 2017/18 habe er Lewandowski als "hochprofessionellen, zielorientierten Spieler kennen gelernt, der in seinem Beruf alle Details zur Leistungsoptimierung berücksichtigt", erklärt Heynckes weiter.

Heynckes: Müller bleibt größter Torjäger

Der Ex-Stürmer, der während seiner Laufbahn in der Nationalmannschaft gemeinsam mit Gerd Müller auf dem Platz stand, erkennt Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Rekordhaltern.

"Lewandowski treibt wie einst Müller ein unbändiger Ehrgeiz. Um in die Weltklasse aufzusteigen, musst du diesen ganz besonderen Willen haben, diese Leidenschaft, diesen unstillbaren Hunger auf Erfolg", schreibt er.

Die Bayern-Legende meint: "Auch wenn ich Vergleiche grundsätzlich ablehne – Pelé und Diego Maradona waren zu ihrer Zeit einzigartig, in den 2010er Jahren Lionel Messi und Cristiano Ronaldo Giganten –, so bleibt Gerd Müller doch der größte Torjäger der Bundesliga und Deutschlands. 365 Liga-Treffer sowie 68 Tore in 62 Länderspielen sind Beleg dafür."