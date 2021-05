Schröder muss mit Lakers ins Play-in-Turnier

Titelverteidiger Los Angeles Lakers um Nationalspieler Dennis Schröder muss in der NBA im Kampf um ein Play-off-Ticket einen Umweg gehen.

Titelverteidiger Los Angeles Lakers um Nationalspieler Dennis Schröder muss in der Basketball-Profiliga NBA im Kampf um ein Play-off-Ticket einen Umweg gehen. Trotz eines 110:98-Sieges zum Hauptrundenabschluss bei den New Orleans Pelicans wurde der Rekordmeister im Westen nur Tabellensiebter und bekommt es am Mittwoch (Ortszeit) mit den Golden State Warriors zu tun.