NBA: Lakers müssen ins Play-In-Turnier, wieder Sorgen um LeBron

LeBron James muss mit den Los Angeles Lakers in den Play-Ins antreten © Imago

Dabei gewannen die Lakers ihr letztes Match der regulären Saison mit 110:98 gegen die New Orleans Pelicans. Doch der fünfte Sieg in Folge reichte nicht aus, um in der Tabelle im Westen noch auf Platz sechs zu springen. (Ergebnisse und Spielplan der NBA)