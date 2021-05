WWE WrestleMania Backlash 2021: Cesaro begeistert, Zombie-Match verstört

Roman Reigns schlägt Cesaro, The Miz wird zum Zombie

Bei dem "Lumberjack Match" zwischen dem aufstrebenden Damian Priest und The Miz entpuppten sich die den Ring umgebenden "Holzfäller" als Menschen in Zombie-Kostümen, die taten, als wären sie auf Menschenfleisch aus. WWE trieb den PR-Gag am Ende so weit, dass die Zombies nach Priests Sieg Miz und Partner John Morrison erwischten und auch sie in Untote "verwandelten".

Mit mehr Ernst wurde dann der Hauptkampf zwischen Universal Champion Roman Reigns und Herausforderer Cesaro ausgefochten. In einem knapp halbstündigen, technisch hochwertigen und spannend erzähltem Match durfte sich der "Swiss Superman" auf Augenhöhe mit dem WWE-Aushängeschild präsentieren - schien am Ende sogar zu gewinnen, als er Reigns' Guillotine Choke mit den eigenen Aufgabegriffen Sharpshooter und Crossface auskonterte.

WWE WrestleMania Backlash 2021 - die Ergebnisse:

WWE RAW Women's Title Match: Rhea Ripley (c) besiegt Asuka, Charlotte Flair

WWE SmackDown Tag Team Title Match: Rey & Dominik Mysterio besiegen Dolph Ziggler & Robert Roode (c) - TITELWECHSEL!

Lumberjack Match: Damian Priest besiegt The Miz

WWE SmackDown Women's Title Match: Bianca Belair (c) besiegt Bayley

WWE Title Match: Bobby Lashley (c) besiegt Braun Strowman, Drew McIntyre

WWE Universal Title Match: Roman Reigns (c) besiegt Cesaro