PSG setzt Lille unter Druck - Volland und Monaco bleiben Dritter

Spannung bis zum letzten Spieltag in der Ligue 1: Der französische Fußballmeister Paris St. Germain darf weiter auf den erneuten Titelgewinn hoffen. Das Starensemble aus der Hauptstadt gewann am Sonntagabend gegen Stade Reims mit 4:0 (2:0) und profitierte vom Ausrutscher des Spitzenreiters OSC Lille. Das Team aus Flandern kam gegen die AS Saint-Etienne nicht über ein 0:0 hinaus.