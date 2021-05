Weltmeister "MoAuba" Harkous verpasst VBL Grand Final - WM im August

Der Weltmeister von 2019 musste sich in der letzten Runde der Play-offs an der Playstation 4 deutlich mit 1:4 und 3:7 Andreas "ANDY" Gube von Eintracht Frankfurt geschlagen geben.

Auch der frühere deutsche Meister Michael "MegaBit" Bittner (Werder Bremen) scheiterte an der Xbox in der Fußball-Simulation FIFA 21 an seiner letzten Hürde. Für das Grand Final qualifizierten sich derweil Dylan "DullenMIKE" Neuhausen (SC Freiburg), derzeit Europas bester Profi an der Xbox, und Topspieler Niklas "NRaseck 7" Raseck.