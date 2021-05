BVB: Bald Jude und Jobe Bellingham in Dortmund vereint?

Terzic wieder Co-Trainer? "Kann so nicht umgesetzt werden!"

"Wenn man sich mit ihm unterhält und sieht, wie er spielt, kann man kaum glauben, dass er erst 17 ist", sagte Trainer Edin Terzic nach dem 3:1 (2:0)-Sieg gegen den FSV Mainz 05 am Sonntag bei Sky . ( Bundesliga: Die Tabelle )

BVB-Youngster Bellingham absoluter Leistungsträger

Seit Terzic im Dezember für Lucien Favre übernahm, lief Bellingham in jedem möglichen Pflichtspiel auf, nur Anfang Januar fehlte er verletzungsbedingt zwei Partien und vergangene Woche verhinderte eine Gelb-Rot-Sperre einen Einsatz des Youngsters.

"Ich bin so glücklich", sagte Bellingham, nachdem der BVB mit dem Sieg das Ticket für die Champions League löste. "Als ich hier hergekommen bin, wusste ich, wie groß der Klub ist und wie hoch die Erwartungen waren." ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

Bei ESPN darauf angesprochen, wie er den erneuten Einzug in die Königsklasse feiern werde, antwortete er schmunzelnd: "Mit Capri-Sun". Dabei dürfte Bellingham in Deutschland - im Gegensatz zu England - auch in seinem Alter schon Bier trinken.