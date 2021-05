Dortmund feiert weiter: Im Pokalrausch in die Champions League

Borussia Dortmund kommt aus dem Feiern nicht mehr raus und hat im Pokalrausch auch den ersten Matchball zur Champions League verwandelt. Drei Tage nach dem Cup-Triumph siegte das Team von Trainer Edin Terzic beim bereits geretteten FSV Mainz 05 mit 3:1 (2:0) und krönte seine furiose Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga. Auch von einer Gewitter-Unterbrechung ließ sich der BVB auf dem Weg zur sechsten Königsklassen-Teilnahme in Serie nicht beirren.

Gleichzeitig beendete Dortmund auch die Mainzer Serie von neun Partien ohne Niederlage. Doch das dürfte den Rheinhessen herzlich egal sein, sie feierten ihren historischen Klassenerhalt schon am Samstag im Quarantäne-Hotel, am Sonntagnachmittag empfingen rund 300 Fans die Mannschaft vor dem Stadion. Erstmals überhaupt schaffte ein Bundesligist nach nur sieben Punkten aus der Hinrunde den Ligaverbleib.

Terzic, der trotz erfolgreicher Cheftrainer-Mission in der kommenden Saison von Marco Rose beerbt wird, wollte den Schwung vom 4:1 gegen RB Leipzig am Donnerstagabend ungebremst mitnehmen und schickte die beiden Pokalhelden Erling Haaland und Jadon Sancho von Beginn an ins Rennen. Nur Thomas Meunier und Giovanni Reyna rückten neu ins Team. Der BVB übernahm sofort die Kontrolle, fand jedoch zunächst keine Lücken in der sicheren und tiefstehenden Mainzer Defensive.