Eintracht Frankfurt: Axel Hellmann watscht Fredi Bobic und Adi Hütter ab

So reagiert Hütter auf Rodes Rundumschlag

C. Michel

Adi Hütter und Fredi Bobic gingen nach der 3:4-Niederlage der Eintracht auf Schalke in den Rechtfertigungsmodus.

Man habe Platz fünf und somit die Europa League erreicht. Hütter erklärte, dass man die Zielsetzung zu einem Zeitpunkt hochgeschraubt habe, als das Team noch im Tabellenmittelfeld stand. Das Wörtchen "Über-Performance" nahm der Österreicher diesmal zwar nicht mehr in den Mund, doch selbstkritische Einordnungen waren von ihm und Bobic nicht zu hören (BERICHT: Versagen beim Absteiger! Eintracht-Star wird deutlich) .

Hellmann kritisiert Bobic und Hütter messerscharf

"Wir können in Anbetracht der letzten Ergebnisse nicht von einem tollen Saisonergebnis oder einer tollen Leistung sprechen. Das ist Schönrederei", sagte der Jurist im Gespräch mit SPORT1 . Er stellte unumwunden klar: "Die Mannschaft hat den deutlichen Vorsprung auf Borussia Dortmund aus der Hand gegeben. Wir haben uns gegen Schalke blamiert."

Hütters Kommunikation? "Da ist Glaubwürdigkeit verloren gegangen"

Der Vorstandssprecher kam daher zu einem anderen Urteil als der scheidende Sportvorstand Bobic. Zusammen mit Finanzvorstand Frankenbach will Hellmann für eine klare Kommunikation sorgen. Von Hütter hätten sich die beiden Führungskräfte der Eintracht deutlich mehr Schuldeingeständnis erwartet: "Da ist viel Glaubwürdigkeit verloren gegangen."

Nach dem 3:1-Sieg von Borussia Dortmund bei Mainz 05 ist die theoretische Chance für die Eintracht bei drei Punkten und elf Toren Rückstand auf den VfL Wolfsburg, der am Abend noch gegen RB Leipzig punkten kann, nur noch rechnerischer Natur.

Die emotionale Fallhöhe war groß und Hütter ist ohne Einzug in die Königsklasse insgesamt gescheitert. Was bleibt, ist die fehlende Vollendung, das große "fast": Europa-League-Halbfinale, DFB-Pokal-Halbfinale, zweimal die Champions League trotz sehr guter Ausgangslage verpasst (INTERVIEW: Hasebe nimmt Hütter in Schutz).