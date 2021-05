Bietigheim gewinnt gegen Rosengarten erstmals den DHB-Pokal der Frauen

Die SG BBM Bietigheim hat erstmals in ihrer Klubgeschichte den deutschen Handball-Pokal der Frauen gewonnen. Für Anna Loerper ist es der Abschluss einer großen Karriere.

Die Mannschaft aus Baden-Württemberg wurde am Sonntag im Finale gegen die HL Buchholz 08-Rosengarten ihrem Favoritenstatus gerecht und gewann mit 27:22 (11:13).

Am Samstag hatte Bietigheim beim Final Four in Stuttgart die TuS Metzingen ausgeschaltet (27:23), Buchholz gewann überraschend sein Halbfinale gegen die HSG Blomberg-Lippe (22:19). (Alle Spiele und Ergebnisse)