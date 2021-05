Gewonnen im Reifenpoker: Erster Saisonsieg im ADAC GT Masters für Ammermüller/Jaminet

Ammermüller und Jaminet gewinnen in Oschersleben © ADAC Motorsport/ADAC Motorsport/ADAC Motorsport

Michael Ammermüller hat dem Team SSR Performance dank der richtigen Reifenwahl seinen ersten Sieg in der neuen Saison des ADAC GT Masters beschert.

Titelverteidiger Michael Ammermüller (Rotthalmünster) hat dem Münchner Team SSR Performance dank der richtigen Reifenwahl seinen ersten Sieg in der neuen Saison des ADAC GT Masters beschert. Nach starkem Regen setzten Ammermüller und Co. beim Fahrerwechsel auf Slicks - die Taktik ging auf, und der Porsche-Pilot fuhr gemeinsam mit seinem neuen Teamkollegen Mathieu Jaminet (Frankreich) einen letztlich souveränen Sieg in Oschersleben heraus.