Michael Zorc: "Erling Haaland wird nächste Saison bei uns spielen"

"Er wird nächste Saison bei uns spielen", sagte Sportdirektor Michael Zorc am Sonntag vor dem Ligaspiel beim FSV Mainz 05 im Sky -Interview.

Der Berater des jungen Norwegers hatte zuletzt immer wieder gezündelt. Der BVB möge das so sehen, er selbst habe allerdings eine andere Meinung, hatte Mino Raiola in einigen Interviews gesagt. Haalands Vertrag in Dortmund läuft bis 2024.