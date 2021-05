FC Liverpool: Klopp-Team besiegt Westbrom im letzter Sekunde dank Alisson

Der FC Liverpool gewinnt in West Brom mit der letzten Aktion dank eines irren Tors durch Keeper Alisson - und verhindert damit einen Rückschlag im Kampf um die Champions League.

Wahnsinn in der Premier League: ( NEWS: Alles zur Premier League)

Der FC Liverpool hat beim feststehenden Absteiger West Bromwich Albion noch in letzter Sekunde einen 2:1 (1:1)-Sieg davongetragen und damit im Kampf um die Champions-League-Qualifikation doch einen Big Point gelandet.

Irre: Keeper Alisson Becker geriet dabei unverhofft zum Matchwinner für das Team von Trainer Jürgen Klopp, traf mit der letzten Aktion der Partie in der fünften Minute der Nachspielzeit. ( Tabelle der Premier League )

Der nach vorne gestürmte Brasilianer köpfte eine Ecke von Trent Alexander-Arnold sehenswert zum Siegtor. Der Tabellenfünfte rückte damit zwei Spieltage vor Saisonende mit nun 63 Zählern bis auf einen Punkt an den viertplatzierten FC Chelsea heran. ( SERVICE: Ergebnisse und Spielplan )

FC Liverpool: Keeper Alisson trifft sensationell

"Ich bin diesen Monat zu emotional für alles, was mit mir und meiner Familie passiert ist, aber Fußball ist mein Leben und spiele ich, seit ich mich an meinen Vater erinnern kann", sagte der Held des Tages nach Abpfiff bei Sky Sports .

"Ich habe nur versucht, an einem guten Ort zu sein, um meinen Spielern zu helfen, einen Verteidiger an mich zu binden - aber niemand ist mir gefolgt", fügte der als gläubig bekannte Schlussmann an. "Manchmal bin gesegnet. Das sind Dinge, die du nicht erklären kannst."